Kenapa Persib Kalah dari Persita? Cek Klasemen Super League

Kenapa Persib Kalah dari Persita? Cek Klasemen Super League
Kiper Persita Tangerang Igor Rodrigues. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - GIANYAR - Nakhoda Persita Tangerang Carlos Pena dan Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak sepakat menyebut satu nama pemain yang paling berperan terhadap hasil pertemuan bilateral mereka pada pekan ke-7 BRI Super League, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Ginayar, Sabtu (27/9) malam WIB.

Duel Persita vs Persib berkesudahan 2-1.

Pena dan Hodak menyebut pemain yang dimaksud itu ialah Igor Rodrigues.

Igor, pria Portugal berusia 30 tahun. Sudah dari 2024 membela Persita.

"Semua pemain menunjukkan penampilan yang luar biasa, mulai dari penjaga gawang hingga pemain depan. Semua pemain bekerja sangat keras, kami menjalankan semua rencana, menunjukkan semangat," kata Carlos Pena di laman klubnya.

"Kami bisa kembali ke permainan setelah Igor menyelamatkan penalti dan di babak kedua kami bertahan dengan baik. Kami layak menang, dan senang dengan tiga poin ini,” imbuhnya.

