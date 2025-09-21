Kencan Sejenak dengan Daihatsu Rocky Hybrid, Lincah dan Super Irit

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Daihatsu Rocky Hybrid yang dirilis pada ajang GIIAS 2025 itu mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat di Indonesia.

Mobil di kelas sport utility vehicle (SUV) lima penumpang itu dilengkapi sejumlah teknologi yang membuat Rocky Hybrid itu mampu bersaing di pasar otomotif nasional.

Dalam membuktikan ketangguhan mobil pesaing Suzuki Fronx itu, Daihatsu mengajak awak media Nasional termasuk JPNN.com untuk merasakan langsung Rocky Hybrid di acara media test drive yang digelar beberapa waktu lalu.

Lantas seperti sensasi berkendara mobil yang dikirim secara CBU itu?

Dalam acara itu, kami mendapat kesempatan Rocky hybrid dengan berbagai fitur dan tentu saja konsumsi bahan bakarnya.

Kami pun langsung mengambil alih berada di belakang kemudi. Fitur star off button kami tekan. Suara mesin tidak terdengar, mobil itu layaknya mobil listrik.

Rute yang dipilih untuk melakukan pengujian hanya mengelilingi kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dengan gaya berkendara santai.

Rocky Hybrid cukup memberikan kenyamanan saat dikendarai.