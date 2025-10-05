Kencan Sejenak dengan Jaecoo J8 SHS Ardis: Tenaga Mesinnya Menakjubkan

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Jaecoo Indonesia mengajak awak media nasional untuk menguji ketanguhan mobil terbarunya, J8 SHS Ardis pada sesi test drive di Indonesia Safety Driving Center (ISDC), Tangerang Selatan Banten beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan ini, awak media termasuk JPNN.com diberikan kesempatan untuk merasakan langsung mobil yang bermain di kelas sport utility vehicle (SUV) premium dilintasan yang sudah desain sedemikian rupa oleh pihak Jaecoo.

Tujuannya untuk bisa merasakan langsung pengalaman berkendaran pada Jaecoo J8 SHS Ardis mulai dari akselerasi, performa, kenyamanan, hingga kemampuan medan ekstrem.

Maklum saja lintasan yang disediakan dalam pengujian sangat terbatas.

Saat kami melakukan pengujian performa, SUV Premium asal Tiongkok itu tidak kaleng-kaleng.

Mengandalkan mesin berkapasitas 1.5L TGDI Dedicated Hybrid Engine yang dipadukan dengan sistem Electric Hybrid 3DHT membuat mobil tersebut langsung memelesat saat pedal gas dengan mode sport kami injak dalam-dalam. Hentakan pada mesin itu membuat kami takjub.

Akselerasi agresif itu juga diimbangi dengan kendali yang presisi saat melewati tikungan dan slalom.