menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Kencan Singkat dengan Chery Q di Kota Bintang

Kencan Singkat dengan Chery Q di Kota Bintang

Kencan Singkat dengan Chery Q di Kota Bintang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Media Drive Chery Q di Kota Bintang, Bekasi. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Chery mulai memperkenalkan mobil listrik mungil terbarunya, Chery Q, kepada publik Indonesia.

Bersamaan dengan itu, sejumlah media mendapat kesempatan menjajal mobil ringkas itu dalam sesi test drive singkat.

Meski kami menggunakan unit spesifikasi global yang masih mengusung setir kiri.

Baca Juga:

Namun, Chery memastikan spesifikasi dipasarkan di Indonesia tidak jauh berbeda.

Pengujian dilakukan di lintasan tertutup, area Kota Bintang, Bekasi, Jumat (17/7).

Chery Q pun mampu menunjukkan karakter yang menjadi daya tarik utamanya.

Baca Juga:

Begitu berada di balik kemudi, kesan pertama yang muncul ialah nyaman dikendalikan.

Memiliki dimensi yang kompak, kendaraan mudah dikendalikan saat bermanuver, baik ketika berbelok maupun melewati jalur sempit.

Bersamaan peluncuran Chery Q, sejumlah media mendapat kesempatan menjajal mobil ringkas itu dalam sesi test drive singkat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co