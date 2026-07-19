Kencan Singkat dengan Chery Q di Kota Bintang

jpnn.com, JAKARTA - Chery mulai memperkenalkan mobil listrik mungil terbarunya, Chery Q, kepada publik Indonesia.

Bersamaan dengan itu, sejumlah media mendapat kesempatan menjajal mobil ringkas itu dalam sesi test drive singkat.

Meski kami menggunakan unit spesifikasi global yang masih mengusung setir kiri.

Namun, Chery memastikan spesifikasi dipasarkan di Indonesia tidak jauh berbeda.

Pengujian dilakukan di lintasan tertutup, area Kota Bintang, Bekasi, Jumat (17/7).

Chery Q pun mampu menunjukkan karakter yang menjadi daya tarik utamanya.

Baca Juga: Komitmen Chery Menjaga Kepuasan Konsumen Tiggo Cross CSH

Begitu berada di balik kemudi, kesan pertama yang muncul ialah nyaman dikendalikan.

Memiliki dimensi yang kompak, kendaraan mudah dikendalikan saat bermanuver, baik ketika berbelok maupun melewati jalur sempit.