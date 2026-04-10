Kencan Singkat dengan Isuzu Traga Varian AC: Dingin di Dalam, Andal di Jalan
jpnn.com, JAKARTA - Isuzu baru saja merilis peningkatan fitur pada kendaraan niaga ringan andalannya, Traga, yang kini dilengkapi sistem pendingin ruangan atau AC.
Satu pembaruan sederhana di Isuzu Traga, tetapi terasa relevan bagi pelaku usaha.
Redaksi JPNN.com berkesempatan menjajal singkat varian baru itu di area test drive GIICOMVEC 2026, JiEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/4).
Impresi pertama begitu pintu ditutup, hawa panas yang biasanya akrab di kabin sebuah pikap seketika hilang.
Pendingin udara bekerja halus, dengan pengaturan suhu dan hembusan yang mudah disesuaikan.
Sederhana, tetapi signifikan—terutama bagi pengemudi yang menghabiskan waktu berjam-jam di balik kemudi.
Sistem AC pada Traga diklaim berstandar pabrikan (OEM). Artinya, instalasi lebih rapi, performa lebih konsisten, dan tak mengganggu aspek teknis lain.
