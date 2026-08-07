Kencan Singkat dengan Suzuki XL7 New Alpha Hybrid di Lintasan Uji GIIAS 2026

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Ramainya GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 bukan hanya soal melihat mobil-mobil baru dari balik booth.

Di area test drive, pengunjung juga bisa merasakan langsung bagaimana karakter sebuah mobil, sebelum memutuskan untuk membawanya pulang.

Kesempatan itu tim JPNN manfaatkan untuk menjajal Suzuki XL7 New Alpha Hybrid di lintasan uji coba yang berada di area loading dock Hall 8 ICE BSD City.

Di antara deretan mobil yang siap diuji, satu unit berwarna Savana Ivory langsung mencuri perhatian.

Warna baru tersebut membuat tampilan XL7 New Alpha terlihat lebih elegan, apalagi dipadukan dengan desain grille yang kini lebih modern dan memberi kesan SUV gagah.

Masuk ke dalam kabin, kesan lapang langsung terasa.

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Sebagai SUV tujuh penumpang, ruang kepala dan kaki di dua baris depan terasa lega.

Sementara itu, posisi duduk pengemudi cukup nyaman sehingga mudah menemukan posisi berkendara yang pas, termasuk soal visibilitas.