Kendalikan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 3 Herbal Ini

Kendalikan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 3 Herbal Ini

Kendalikan Asam Lambung dengan Mengonsumsi 3 Herbal Ini
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM lambung merupakan salah satu penyakit pencernaan yang cukup berbahaya.

Oleh karena itu, mengatasi asam lambung wajib Anda lakukan. Ada beberapa cara mengatasi asam lambung.

Penyebab asam lambung juga beragam, mulai telat makan, gaya hidup yang tidak sehat hingga kurang istirahat.

Namun jangan khawatir, permasalahan pencernaan bisa diatasi dengan rajin mengonsumsi bahan herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe merupakan salah satu herbal yang sudah digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan sejak berabad abad yang lalu.

Faktanya, beberapa studi menunjukan, jahe bisa membantu meredakan gejala mual dan muntah.

Tidak seperti obat obatan kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping yang berarti.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi asam lambung dengan mudah dan salah satunya ialah tentu saja dandelion.

