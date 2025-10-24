menu
Kendalikan Asam Urat dengan Mengonsumsi 3 Jenis Kacang Ini

Kendalikan Asam Urat dengan Mengonsumsi 3 Jenis Kacang Ini

Kendalikan Asam Urat dengan Mengonsumsi 3 Jenis Kacang Ini
Ilustrasi kacang Mete. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh

Asam urat biasanya timbul karena mengonsumsi makanan yang kaya kandungan purin.

Untuk mengatasinya, Anda bisa mengonsumsi beberapa jenis kacang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang kenari

Kacang kenari mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi, serta memiliki sifat antiperadangan untuk mengurangi pembengkakan dan ketidaknyamanan.

Peradangan pada persendian khususnya, merupakan gejala umum asam urat.

Kacang kenari juga rendah purin, menjadikannya pilihan camilan yang sangat baik bagi dalam mengelola kadar asam urat.

2. Kacang mete

Kacang mete mengandung lemak tak jenuh tunggal, bisa meningkatkan kesehatan jantung dan membantu mengatur metabolisme lemak tubuh secara keseluruhan.

Ada beberapa jenis kacang yang bisa membantu mengendalikan asam urat tanpa efek samping dan salah satunya kacang almond.

