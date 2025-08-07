menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Kendalikan Asam Urat dengan Rutin Minum 4 Jenis Jus Buah Ini

Kendalikan Asam Urat dengan Rutin Minum 4 Jenis Jus Buah Ini

Kendalikan Asam Urat dengan Rutin Minum 4 Jenis Jus Buah Ini
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Asam urat biasanya timbul karena kebiasaan makan yang tidak teratur serta kurang aktif bergerak.

Penumpukan asam urat ini biasanya terjadi pada bagian sendi kaki ataupun jari kaki.

Penyakit ini disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi zat purin. Gejalanya seperti nyeri sendi dan bengkak.

Berikut salah satu cara untuk mengatasi asam urat. Dengan mengonsumsi beragam jus buah yang tepat, bisa dipastikan asam urat bakal rontok.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Tomat

Tomat yang diolah menjadi jus juga dipercaya ampuh menurunkan asam urat.

Kandungan vitamin C dan antioksidan dari golongan likopen dipercaya bisa menetralkan suasana tubuh yang terlalu asam.

Ada beberapa jenis jus buah yang bisa membantu mengendalikan asam urat agar tidak mudah kambuh dan salah satunya ialah jus beri.

