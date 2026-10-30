Kendalikan Changan Nevo Q05 dari Layar HP: Pantau Baterai hingga Mendinginkan Kabin

jpnn.com, JAKARTA - Membayangkan kabin mobil yang panas menyengat setelah terparkir berjam-jam di bawah terik matahari kerap jadi momen yang memicu malas.

Apalagi jika harus bepergian memboyong anak-anak yang muak dengan hawa gerah.

Sentuhan kecil pada detail harian inilah yang coba dijawab Changan lewat fitur konektivitas pintar mereka.

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Lewat aplikasi Changan Connect di ponsel pintar, interaksi dengan Changan Nevo Q05 tak lagi melulu dimulai saat kunci diputar atau tombol start ditekan.

Dari genggaman tangan, pemilik SUV listrik ini bisa menyalakan AC lebih dahulu sebelum melangkah masuk ke mobil. Saat pintu dibuka, hawa sejuk sudah menyambut.

Tidak itu saja, mau mengecek sisa daya baterai, memantau pengisian daya di charging station, hingga menyalakan klakson dan lampu saat lupa posisi parkir, semua selesai lewat beberapa ketukan di layar smartphone.

"Kami ingin teknologi yang dihadirkan Changan dapat menghadirkan rasa aman, nyaman, serta kemudahan dalam setiap aktivitas penggunanya," ungkap CEO Changan Indonesia Setiawan Surya, dalam keterangannya, Jumat (30/10).

Di atas kertas, Nevo Q05 mengusung baterai 51,9 kWh dengan klaim jarak tempuh mencapai 462 km (NEDC).