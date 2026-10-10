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Kendalikan Harga, Pemerintah Gelontorkan 300 Ribu Ton Beras

Kendalikan Harga, Pemerintah Gelontorkan 300 Ribu Ton Beras
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Ilustrasi beras. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya bakal  menggelontorkan sebanyak 300 ribu ton beras premium.

Langkah itu atas komando Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka mengendalikan kenaikan harga beras di pasaran.

"Dengan adanya kenaikan beras premium, Bulog diperintahkan untuk segera membuat beras komersial dengan jumlah 300 ribu ton," kata Rizal di Jakarta, Jumat (9/10).

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Rizal menjelaskan kenaikan harga pada beras premium memang telah terjadi, apalagi pada September hingga Desember bukan musim panen sehingga harga beras akan naik.

Kenaikan harga beras premium kata Rizal, dikarenakan harga gabah saat ini diatas Rp7.000-8000 per kilogram hal itu dikarenakan pasokan dan produksi petani juga menurun.

Kendati demikian, Rizal mengaku untuk beras medium masih aman, apalagi Bulog pada tahun 2026 telah menyerap beras petani sebanyak 4,11 juta ton.

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"Kenaikan beras premium ini karena bulan September, Oktober ini kan bukan musim panen. Sedangkan kalau beras medium dipastikan aman," ujarnya.

Karena itu, Presiden Prabowo memerintahkan Bulog untuk mengintervensi harga dengan cara menggelontorkan beras premium dari hasil penyerapan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya bakal menggelontorkan sebanyak 300 ribu ton beras premium.

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