menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Makro » Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Cek Perkembangan Harga Komoditas di Lapangan

Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Cek Perkembangan Harga Komoditas di Lapangan

Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Cek Perkembangan Harga Komoditas di Lapangan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dirangkaikan dengan Pembahasan Isu Strategis terkait Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk sering mengecek perkembangan harga komoditas di lapangan.

Pasalnya, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, umumnya harga komoditas mengalami kenaikan menjelang akhir tahun dan memicu kenaikan angka inflasi.

“Oleh sebab itu kami berharap turunlah ke lapangan. Cek betul, temukan solusinya,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dirangkaikan dengan Pembahasan Isu Strategis terkait Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/10).

Baca Juga:

Tomsi menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun tiga tahun terakhir, yakni 2023–2025, pada Oktober kerap terjadi kenaikan angka inflasi.

Adapun peningkatan tersebut kerap dipicu faktor kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Di sisi lain, Tomsi juga mengingatkan angka inflasi secara year-on-year (YoY) pada September 2026 sebesar 3,28 persen.

Baca Juga:

Menurut Tomsi, peningkatan itu terjadi salah satunya dipengaruhi kondisi geopolitik global.

Namun, ia juga mewanti-wanti agar daerah dapat melakukan antisipasi lantaran harga bahan pokok terpantau mengalami kenaikan di sejumlah daerah.

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemda mengecek perkembangan harga komoditas di lapangan untuk mengendalikan inflasi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co