Kendalikan Inflasi, Kemendagri Minta Pemda Cek Perkembangan Harga Komoditas di Lapangan
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk sering mengecek perkembangan harga komoditas di lapangan.
Pasalnya, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, umumnya harga komoditas mengalami kenaikan menjelang akhir tahun dan memicu kenaikan angka inflasi.
“Oleh sebab itu kami berharap turunlah ke lapangan. Cek betul, temukan solusinya,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dirangkaikan dengan Pembahasan Isu Strategis terkait Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/10).
Tomsi menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun tiga tahun terakhir, yakni 2023–2025, pada Oktober kerap terjadi kenaikan angka inflasi.
Adapun peningkatan tersebut kerap dipicu faktor kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Di sisi lain, Tomsi juga mengingatkan angka inflasi secara year-on-year (YoY) pada September 2026 sebesar 3,28 persen.
Menurut Tomsi, peningkatan itu terjadi salah satunya dipengaruhi kondisi geopolitik global.
Namun, ia juga mewanti-wanti agar daerah dapat melakukan antisipasi lantaran harga bahan pokok terpantau mengalami kenaikan di sejumlah daerah.
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemda mengecek perkembangan harga komoditas di lapangan untuk mengendalikan inflasi
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