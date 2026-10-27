Kendalikan Inflasi, Wamendagri Wiyagus Dorong Pemda Optimalkan Pemanfaatan BTT

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung upaya pengendalian inflasi.

Pemanfaatan anggaran tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diarahkan untuk membantu kelancaran distribusi pangan, termasuk melalui dukungan subsidi angkutan komoditas dari daerah surplus ke daerah defisit pangan.

Hal itu disampaikan Wamendagri Wiyagus dalam Rapat Lanjutan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi pada Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Inflasi Tertinggi se-Wilayah Kalimantan dan Sulawesi yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10).

Wiyagus menjelaskan optimalisasi pemanfaatan BTT menjadi salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan Pemda untuk merespons tekanan inflasi, khususnya yang dipicu kenaikan harga komoditas pangan.

Melalui dukungan terhadap kelancaran distribusi, biaya pengangkutan komoditas diharapkan dapat ditekan sehingga harga pangan di tingkat masyarakat tetap terjangkau.

Ia menekankan langkah pengendalian inflasi perlu dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Terlebih, sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sulawesi menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pasokan pangan akibat fenomena cuaca ekstrem yang memengaruhi hasil produksi sejumlah komoditas, termasuk cabai.

Selain mengoptimalkan pemanfaatan BTT, Wiyagus juga menekankan pentingnya pengawasan rantai distribusi dan penegakan hukum melalui koordinasi berkelanjutan dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.