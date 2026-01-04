Kendaraan Arah Jakarta di Tol Cipali Meningkat Singnifikan Pada H+3 Libur Tahun Baru

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Tol Cikopo-Palimanan (Astra Tol Cipali) mengungkapkan volume kendaraan meningkat signifikan pada H+3 libur Tahun Baru 2026.

Mereka mencatat arus lalu lintas di ruas tol tersebut mengalami kenaikan sebesar 20 persen dengan 24 ribu kendaraan melintas dari arah Cirebon, Jawa Barat, menuju Jakarta pada 4 Januari 2026.

“Sekitar 24 ribu kendaraan melintas dari Cirebon menuju Jakarta, lebih tinggi 20 persen dibandingkan hari sebelumnya,” kata Head of Sustainability Management & Corporate Communications Dept. Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo di Cirebon, Jawa Barat, Minggu.

Dia menambahkan meki terjadi peningkatan volume kendaraan, tetapi kondisi lalu lintas secara umum tetap terpantau lancar.

Ardam menjelaskan dari data pemantauan sejak pukul 00.00 WIB hingga 15.00 WIB, arus kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta melalui Gerbang Tol Cikopo mendominasi pergerakan lalu lintas.

Sementara, kata dia, arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Cirebon tercatat sekitar 14 ribu unit atau lebih rendah sekitar 9 persen dibandingkan periode yang sama sehari sebelumnya.

“Jumlah kendaraan dari arah Jakarta tersebut lebih rendah sekitar 9 persen,” katanya.

Dia menyebutkan secara keseluruhan, total kendaraan yang melintas di dua arah di Tol Cipali saat ini sudah mencapai sekitar 38 ribu unit.