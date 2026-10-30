Kendaraan Listrik Makin Berkembang, Bappenas Ingatkan Tantangan SPKLU

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengungkapkan membangun industri otomotif terutama kendaraan listrik lebih berkembang harus membutuhkan proses panjang.

Pernyataan itu dikatakan langsung oleh Rachmat saat pembukaan Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Kamis (29/10).

"Dan membangun industri otomotif bukan sekali jadi. Ini adalah proses. Dan proses itu harus berlanjut, tidak boleh berhenti di sini," ujarnya.

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Dia mengingatkan pentingnya memanfaatkan momentum untuk mengembangkan industri otomotif nasional.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan cita-cita lama Indonesia untuk memiliki industri otomotif sendiri, termasuk keinginan menggunakan mobil buatan dalam negeri.

Dalam pengembangan kendaraan listrik, Rachmat menyoroti tantangan penyediaan infrastruktur pengisian daya.

Dia menyebut jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Indonesia masih kurang dari 6.000 unit.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik.