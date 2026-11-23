jpnn.com, TANGERANG - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menanggapi soal kemungkinan pemanfaatan kendaraan listrik besutan INKUD untuk mendukung operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD) melalui PT INKUD Sifang Industri diketahui menargetkan produksi 500 ribu unit kendaraan listrik roda tiga multifungsi pada 2027.

Armada ramah lingkungan tersebut dihadirkan untuk menunjang sarana transportasi dan aktivitas ekonomi di kawasan perdesaan maupun jaringan koperasi di bawah naungan Induk KUD.

Kendati dihadirkan untuk mendukung operasionalisasi pedesaan atau koperasi, Farida menegaskan kewenangan mengenai transportasi operasional KDKMP berada di tangan Agrinas.

Menurutnya, keputusan untuk bersinergi atau tidak ke depan bergantung pada kerja sama teknis antara Induk KUD dan pihak Agrinas.

"Operasionalisasi KDKMP tentu saja ada di Agrinas. Mau ada sinergi atau enggak, nanti mungkin Induk KUD bisa kolaborasi dengan Agrinas secara teknis," ujar Farida di Tangerang, Senin (23/11).

Farida Farichah menilai proyek kendaraan listrik yang dikembangkan Induk Koperasi Unit Desa (Induk KUD) mampu memberikan alternatif sarana transportasi yang efektif bagi masyarakat.

?Penggunaan moda transportasi ramah lingkungan tersebut diyakini dapat mendongkrak efisiensi sekaligus menggeliatkan roda perekonomian di berbagai daerah.