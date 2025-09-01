menu
Kenneth DPRD DKI Melayat dan Beri Santunan kepada Keluarga Affan Kurniawan

Kenneth DPRD DKI Melayat dan Beri Santunan kepada Keluarga Affan Kurniawan

Kenneth DPRD DKI Melayat dan Beri Santunan kepada Keluarga Affan Kurniawan
Anggota DPRD DKI Hardiyanto Kenneth saat menemui orang tua Affan Kurniawan (21). Foto: dokumentasi Tim Kenneth

jpnn.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tragis yang menimpa seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.

Affan sendiri meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) milik kepolisian.

“Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, serta keikhlasan dalam menghadapi musibah yang sangat berat ini,” ujar Kenneth dalam keteranganya, Sabtu (30/8).

Menurut dia, musibah yang menimpa Affan Kurniawan tidak hanya menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi duka bagi seluruh masyarakat.

Pengemudi ojek online adalah “pejuang jalanan” yang setiap hari bekerja keras demi menghidupi keluarga sekaligus melayani kebutuhan transportasi masyarakat.

"Kehilangan satu nyawa dalam kondisi yang tragis tentu menjadi pengingat bagi kita semua, betapa pentingnya menjunjung tinggi keselamatan, kemanusiaan,“ kata dia.

Politikus PDI Perjuangan itu mendorong kepolisian segera melakukan investigasi secara terbuka, transparan, dan adil terkait insiden ini.

Hal tersebut, kata dia, penting demi memberikan kejelasan kepada keluarga korban sekaligus mencegah tragedi serupa terulang di kemudian hari.

