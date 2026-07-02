Kenneth DPRD DKI Sebut Flyover Latumenten Bisa Kurangi Macet 40 Persen

jpnn.com - Proyek pembangunan Flyover Latumenten di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terus dikebut dan ditargetkan rampung pada Desember 2026 ini.

Infrastruktur yang digadang-gadang mampu mengurangi kemacetan hingga 40 persen itu ditinjau langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, pada Kamis (2/7).

"Flyover Latumenten ini progresnya masih on the track, mudah-mudahan bisa selesai Desember 2026 nanti," ujar Kenneth dalam keterangannya.

Legislator PDI Perjuangan yang akrab disapa Bang Kent itu mengungkapkan pembangunan Flyover Latumenten tersebut berawal dari keresahan warga yang tinggal di sekitar perlintasan kereta api.

Menurut dia, warga meminta dirinya mencarikan solusi untuk mengurai kemacetan yang telah menjadi persoalan menahun.

"Pada 2024 lalu saya ada kunjungan kerja ke daerah sini (Latumenten) saat reses. Warga lalu meminta dibangunkan flyover untuk mengurai kemacetan imbas perlintasan kereta yang padat," kata dia.

Lantaran saat itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memiliki anggaran untuk membangun flyover, Kent kemudian meminta agar dilakukan kajian dahulu terhadap permasalahan tersebut.

Setelah kajian rampung, proyek Flyover Latumenten kemudian masuk ke proses lelang dan mulai dikerjakan pada penghujung 2025.