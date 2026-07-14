Kenta Nishimoto Bakal Jadi Ujian Perdana Alwi Farhan di Japan Open 2026
jpnn.com, JAKARTA - Pebulu tangkis Alwi Farhan bertekad untuk bisa bermain maksimal pada ajang Japan Open 2026.
Pemain kelahiran 12 Mei 2005 itu penasaran bisa meraih gelar juara pada turnamen BWF Super 750 tersebut.
“Saya belum pernah mendapatkan gelar 750. Saya masih sangat berambisi dan berburu gelar 750.”
“Setiap babak memiliki tantangan sendiri-sendiri, jadi saya harus fokus dulu pada setiap pertandingan," ujar Alwi.
Alwi sendiri datang ke Negeri Sakura dengan bekal juara Australia Open 2026 pada awal Juni silam.
Pebulu tangkis asal klub Exist Badminton tersebut berupaya untuk bisa tampil maksimal mengingat persiapan yang dilakukan sudah lumayan lama.
“Alhamdulillah, persiapannya cukup baik. Memang ada beberapa kondisi dari kemarin habis dari Australia juga sempat sakit, mungkin karena kecapekan juga.”
“Ada masih kelelahan di bagian tertentu, tapi progresnya cukup baik dan saya rasa saya siap menghadapi Japan Open dan China Open," ungkap pemain asal Surakarta itu.
Pebulu tangkis Alwi Farhan bertekad memberikan pembuktian saat berlaga pada ajang Japan Open 2026, Selasa (14/7)
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