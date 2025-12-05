Kepada Bobby, Gibran Bilang Minggu Depan Datang Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau dan memeriksa stok bantuan pangan di gudang logistik yang berada di Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Medan, Kamis (4/12).

Pada kegiatan tersebut, Wapres Gibran didampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

Kunjungan ini menjadi titik akhir Gibran setelah meninjau tiga titik lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera, dimulai dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh Singkil, Aceh.

Gibran datang guna memastikan jalur distribusi bantuan bagi para korban berjalan cepat dan tepat sasaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Saat tiba di lokasi, Gibran berkeliling gudang untuk memeriksa berbagai bahan kebutuhan pokok untuk para korban, serta mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Teritorial Lanud Soewondo Kolonel Pas Firman Manurung.

"Ini salah satu satgas udara yang ada di wilayah Sumatera Utara. Bantuan ini sebagian dari masyarakat Medan dan ini yang terkirim dari Jakarta," kata Firman.

Dalam peninjauannya, Wapres Gibran melihat secara langsung kondisi penyimpanan berbagai pasokan bantuan yang dialokasikan bagi korban bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera tersebut.

Pada kesempatan ini, Gibran menegaskan bahwa seluruh proses distribusi bantuan harus berjalan cepat, mengingat tingginya kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak banjir bandang dan tanah longsor.