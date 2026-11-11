Kepala Bakom RI Sepertinya Benci Banget Sama Ucapan Gibran
jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi (Kabakom) Pemerintah RI Syahganda Nainggolan bak menunjukkan rasa tak senang mendengar ucapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang satu itu.
Gibran kemarin menyiratkan bahwa Presiden Prabowo Subianto merekomendasikan Gibran untuk fight ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengurus polemik ijazahnya.
Anak sulung Jokowi itu juga menyebut Prabowo seperti ayahnya dan lain-lain.
Syahganda hari ini angkat bicara. Keras.
Dia menegaskan bahwa Wapres Gibran sejatinya tidak punya ruang lagi untuk "fight" atau mengajukan permohonan hukum ke PTUN.
Syahganda pun membantah pernyataan Gibran yang menyiratkan bahwa Prabowo merestui dan merekomendasikan Gibran untuk fight di PTUN.
"Seolah-olah Pak Gibran itu disayang sama Presiden seperti ayahnya apa segala. Nah, dan kemudian dia mengeklaim bahwa dia disuruh fight. Nah, kemudian, Pak Yusril membantah bahwa dia, Gibran, tidak punya waktu, tidak punya lagi, alasan untuk fight. Jadi, Pak Yusril yang benar," kata Syahganda.
Dia menyampaikan dirinya juga telah menghadap Presiden Prabowo di kediaman resminya untuk memberikan penegasan bahwa pernyataan Menko Yusril mengenai ijazah Wapres adalah yang tepat. Pertemuan di kediaman Presiden itu berlangsung selama dua jam.
Kepala Bakom RI menyampaikan dirinya juga telah menghadap Presiden Prabowo untuk mendapatkan penegasan bahwa...
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