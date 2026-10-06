Kepala Bakom Ungkap Misi Khusus dari Prabowo, Silakan Disimak

jpnn.com, JAKARTA - Syahganda Nainggolan mengaku cukup berat memikul amanah dari Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Hal itu dia katakan saat serah terima jabatan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah di Kantor Bakom, Jakarta Pusat pada Selasa (6/10).

“Terus terang, amanah yang diberikan oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kepada saya, dan tentunya mungkin juga kepada Pak Waka, ini ngeri-ngeri sedap buat saya,” ucap Syahganda.

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Sebelum diangkat sebagai Kepala Bakom, Prabowo memberikan misi khusus kepada Syahganda.

Salah satunya adalah mengenai pikiran Prabowo yang mesti sampai ke rakyat bahkan kalangan paling bawah.

“Saya diberitahu tentang bagaimana Bakom ini pikiran-pikiran beliau, program-program beliau, itu sampai ke rakyat yang paling bawah,” kata dia.

Sebaliknya, pikiran dan permintaan masyarakat paling bawah pun harus sampai ke telinga presiden.

“Bapak Presiden mengarahkan pikiran orang-orang yang paling bawah dan apa yang terjadi paling bawah harus sampai ke telinga beliau. Ini yang diminta, jadi bagaimana kita ini mendengarkan suara rakyat,” tuturnya.