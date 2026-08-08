Kepala Bapanas dan Dirut BULOG Sambangi Alor, Pastikan Bantuan Pangan Tersalurkan

jpnn.com, ALOR - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani turun langsung di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, untuk memastikan bantuan pangan perdana untuk alokasi Juli, Agustus, dan September diterima masyarakat.

Penyaluran bantuan pangan itu merupakan alokasi untuk tiga bulan (Juli, Agustus, September) dengan total penerima sebanyak 37.338 Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Kehadiran langsung Kepala Bapanas dan Dirut BULOG menjadi bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan program bantuan pangan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapangan.

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Adapun bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat antara lain Desa Fuisama sebanyak 66 PBP, Desa Probur sebanyak 513 PBP, dan Desa Lembur Barat sebanyak 222 PBP.

Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan bantuan pangan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah memiliki komitmen kuat untuk memastikan bantuan pangan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah kepulauan seperti Alor.

“Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang cukup dan bantuan yang menjadi haknya. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa jauh dari perhatian pemerintah hanya karena berada di wilayah kepulauan atau pelosok. Hari ini kami datang langsung ke Alor untuk memastikan bantuan pangan benar-benar sampai dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Amran.

Dia mengatakan penyaluran bantuan pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.