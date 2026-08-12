Kepala Bapanas dan Dirut BULOG Serahkan Langsung Bantuan Pangan kepada Warga Surabaya

jpnn.com, SURABAYA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Direktur Utama Perum BULOG Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menyerahkan langsung Bantuan Pangan Pemerintah kepada warga di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/8).

Kehadiran langsung Kepala Bapanas dan Dirut BULOG dalam penyaluran bantuan tersebut menjadi bentuk nyata sinergi pemerintah dalam memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Amran Sulaiman dan Ahmad Rizal Ramdhani turut menyerahkan bantuan beras secara langsung kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP) di Kantor Kelurahan Lidah Kulon.

Setiap PBP menerima beras sebanyak 30 kilogram yang merupakan alokasi untuk tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September 2026, masing-masing sebanyak 10 kilogram per bulan.

Khusus di Kelurahan Lidah Kulon, terdapat sebanyak 495 PBP dengan total bantuan beras yang disalurkan mencapai 14.850 kilogram.

Sementara itu, jumlah PBP di Kota Surabaya tercatat sebanyak 184.313 PBP.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, jumlah penerima mencapai 5.690.353 PBP.