Kepala Bapanas: Tidak Ada Ruang Bagi Mafia Beras

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah RI tidak memberikan ruang bagi mafia beras.

Amran yang juga menteri pertanian itu mengatakan bahwa pemerintah juga memperkuat stabililisasi harga dan menjaga pasokan nasional.

Menurut dia, praktik yang mengambil keuntungan secara tidak wajar hingga merugikan masyarakat tak dapat dibiarkan.

Amran memasitkan pemerintah akan berhadapan dengan pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tata niaga beras.

“Enggak ada ruang bagi mafia beras di Indonesia. Kita berhadapan,” kata Amran terkonfirmasi di Jakarta, Jumat (25/9).

Dia mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari praktik tata niaga beras yang merugikan konsumen.

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Amran memastikan penindakan terhadap pelanggaran terus berjalan, bersamaan dengan penguatan intervensi stabilisasi harga dan penjagaan ketersediaan beras nasional.

"Ada mafia (beras), ini yang bikin ribut. Itu Rp 90 triliun diambil haknya rakyat. Itu penipuan. Bayangkan, harganya (beras fortifikasi idealnya) Rp 13.000 per kilogram, dia jual Rp 57.000 per kilogram. Adil enggak itu?” ujarnya.