Kepala BGN Lapor Presiden Prabowo soal Kabar Terbaru Insiden Mobil MBG di Cilincing

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan milik mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

Dadan mengatakan kejadian tersebut disebabkan kondisi pengemudi utama yang sedang sakit sehingga digantikan oleh pengemudi cadangan demi memastikan layanan pengantaran paket Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan.

"Saya ingin melaporkan terkait dengan kejadian kejadian kemarin, di mana ada satu mobil pengantaran yang menabrak pagar dan kemudian masuk di SD Cilincing. Ini disebabkan karena pengemudi yang utamanya sakit. Jam tiga, sopir cadangan ditelepon dan terlihatnya dalam kondisi kurang prima dan tetap bekerja untuk melayani," ungkap Dadan dalam keterangannya, Minggu (21/12).

Informasi tersebut disampaikan Dadan dalam laporannya ke Presiden Prabowo Subianto di Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Dadan mengungkapkan akibat kejadian itu, tercatat 22 orang mengalami cedera yang sebagian besar merupakan siswa.

Pada hari yang sama, setelah menjalani observasi selama sekitar enam jam, 10 siswa telah diperbolehkan pulang.

Sementara itu, 8 siswa dan 1 guru menjalani perawatan di RSUD Koja, serta 3 siswa dirawat di RSUD Cilincing.

Berdasarkan perkembangan terkini, jumlah korban yang masih dirawat terus berkurang.