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Kepala BGN Moratorium Dapur Baru, Fokus 27 Ribu SPPG yang Ada

Kepala BGN Moratorium Dapur Baru, Fokus 27 Ribu SPPG yang Ada
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Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang. Foto: Antara

jpnn.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang mengatakan pihaknya akan memoratorium dapur baru.

Menurut dia, saat ini jumlah dapur MBG yang telah beroperasi mencapai lebih dari 27 ribu unit.

Untuk itu, pemerintah memilih menata dapur yang sudah ada sebelum membuka pendaftaran baru.

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“Jadi, sekarang ini kan banyak sekali yang mendaftar dan posisinya ada persiapan dan sebagainya. Saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini,” ucap Nanik, pada Kamis (4/6).

Dia mencontohkan, kebutuhan dapur akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Misal dalam satu kecamatan cukup enam SPPG.

“Lalu apakah nanti dibuka? Kalau kemudian setelah kita lihat kurang, baru kita buka lagi pendaftarannya,” kata dia.

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Nanik menuturkan kebijakan tersebut juga dilakukan untuk mendorong pemerataan program MBG karena saat ini konsentrasi dapur masih banyak berada di wilayah perkotaan dan aglomerasi.

“Jadi, kami beresi dulu, karena jujur sekarang yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Jadi, Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu,” ungkapnya.

Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan akan memoratorium dapur SPPG baru dan fokus menata 27 ribu dapur yang sudah ada.

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