Kepala BGN: Presiden Segera Teken Perpres Tata Kelola MBG

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto bakal menerbitkan Perpres terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia berkata demikian saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).

"Sekarang ini sedang diselesaikan terkait Perpres tata kelola makan bergizi yang mudah-mudahan minggu ini sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden," kata Dadan, Rabu.

Dia mengatakan Perpres terkait tata kelola menjadi urgen demi memastikan higienitas pengolahan MBG.

"Sebab, ini dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan tidak hanya masalah keamanan, sanitasi, higienis, atau penanganan korban, tetapi juga kebutuhan rantai pasok yang makin besar," kata Dadan.

Rapat kerja bersama Komisi IX ini membahas evaluasi program MBG, termasuk sejumlah kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah.

Rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. (ast/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

