jpnn.com, JAMBI - Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat untuk beroperasi.

Menurut Kepala BGN Sudaryono, mandatoris itu merupakan bagian dari penguatan pengawasan dan pembenahan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mas Dar -panggilan akrab Sudaryono- menyatakan keamanan pangan harus menjadi perhatian utama sebelum berbicara lebih jauh mengenai pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Menurut dia, BGN tidak ingin ada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan lagi akibat mengonsumsi makanan dari Program MBG.

"Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG," ujar Mas Dar saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).

Lebih lanjut Mas Dar menjelaskan berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang terjadi, terungkap bahwa salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan atas prosedur operasional standar (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku.

Mas Dar lantas mencontohkan kasus akibat penggunaan bahan baku ayam dengan kondisi yang sudah tidak layak, serta kesalahan dalam penyimpanan bahan makanan yang seharusnya berada di freezer tetapi justru dibiarkan di ruang terbuka, dapat memengaruhi kualitas dan keamanan makanan.

Oleh karena itu, BGN memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawasan, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan mengikuti standar yang telah ditetapkan.