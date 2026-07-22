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Kepala BGN Sudaryono: Saya Bukan Superman

Kepala BGN Sudaryono: Saya Bukan Superman
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Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di Istana Negara, pada Rabu (22/7). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono berkomitmen menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara bersih dan transparan.

Dia memastikan tidak akan memberi ruang bagi praktik korupsi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.

Sudaryono mengatakan hal itu seusai dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara pada Rabu (22/7).

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“Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya,” ucap Sudaryono.

“Zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi, hengki pengki, dan copet-copetan, karena itulah yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menegaskan dirinya berkomitmen menjalankan tugas dengan profesional dan bersih sejak hari pertama menjabat sebagai Kepala BGN.

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“Saya berkomitmen untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan sebersih-bersihnya,” kata dia.

Meski demikian, Sudaryono mengakui pengelolaan program MBG tidak bisa bergantung pada satu orang.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan zero tolerance terhadap praktik-praktik korupsi, hengki pengki, dan copet-copetan.

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