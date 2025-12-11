Kepala BGN: Tanpa Intervensi MBG, Generasi 20 Tahun Mendatang Terancam Kurang Produktif

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan Indonesia masih mengalami pertumbuhan penduduk sekitar enam orang per menit atau tiga juta per tahun dan diprediksi mencapai 324 juta jiwa pada 2045.

Hanya saja, kata Dadan, persoalan utamanya bukan sekadar pertumbuhan, melainkan siapa yang akan menjadi penyumbangnya.

Menurut Dadan, mayoritas bayi baru lahir saat ini berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi terbatas.

"Ternyata anak-anak yang menjadi penambah populasi Indonesia itu mayoritas berasal dari orang tua yang pendidikannya rata-rata sembilan tahun. Rata-rata pendidikan di Jawa Barat itu 8,8 tahun, Jawa Tengah itu 8,01 tahun, Jawa Timur 8,11 tahun," kata Dadan dalam keterangannya, Kamis (11/12).

Dadan menyebut pendapatan keluarga pada kelompok ini rata-rata hanya sekitar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per bulan dengan jumlah anggota keluarga mencapai rata-rata 4,78 orang.

"Jadi artinya anak-anak ini lahir dari keluarga rata-rata lulusan SD, yang pendapatan orang tuanya itu mungkin Rp 1 juta, Rp 1,5 juta. Anaknya itu kalau di anggota rumah tangga itu ada statistiknya itu 4,78. Artinya, kalau ada seratus keluarga kelas miskin, 78 keluarga anaknya 3, 22 keluarga anaknya dua. Jadi rata-rata anaknya 2,78. Jadi lebih dari 2,5. Inilah sumber pertumbuhan penduduk Indonesia, baik sekarang maupun nanti di 2045," papar Dadan.

60 Persen Anak Indonesia Minim Akses Gizi.

Akibat kondisi ekonomi tersebut, Dadan menyebut sekitar 60 persen anak tidak memiliki akses terhadap menu gizi seimbang, jarang minum susu, bahkan sebagian tidak pernah sama sekali.