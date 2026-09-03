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Kepala BGN Ungkap Total Penerima Manfaat MBG 2027, Sebegini Angkanya

Kepala BGN Ungkap Total Penerima Manfaat MBG 2027, Sebegini Angkanya
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Murid penerima manfaat MBG di Depok. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menyebutkan penerima manfaat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dibidik mencapai 72.464.886 orang.

Hal demikian dikatakan dia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

"Target penerima manfaatnya ialah 72.464.886 orang," kata dia, Kamis.

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Diketahui, pemerintah mengusulkan MBG 2027 dianggarkan Rp232,50 triliun pada 2027 atau meningkat dari 2026 yang tercatat sebesar Rp229 triliun setelah efisiensi.

Sudaryono menyebutkan BGN membagi dua klaster penerima manfaat, yakni anak usia sekolah dan orang tua.

Target penerima manfaat klaster anak usia sekolah mencapai 60.599.777 peserta didik, mulai jenjang PAUD, RA, TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK sederajat, SLB, hingga santri.

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"Total anggaran Rp198,96 triliun," ujarnya.

Sementara itu, target penerima manfaat klaster orang tua mencapai 11.865.109 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Kepala BGN Sudaryono menyebutkan pihaknya menargetkan penerima manfaat dalam program MBG dibidik mencapai 72.464.886 orang.

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