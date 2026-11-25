jpnn.com - SEMARANG – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pemerintah terus mendorong pengembangan kompetensi dan karier guru.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah pengembangan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Pemerintah terus mendorong peluang peralihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu,” demikian dikatakan Prof Zudan saat menjadi narasumber Seminar Nasional Tata Kelola Guru: Pemenuhan Kebutuhan, Peralihan Status, dan Pengelolaan Guru di Balairung Universitas PGRI Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/11/2026).

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Seminar diikuti sekitar 500 peserta secara luring dan 1.000 peserta secara daring.

Lebih lanjut Prof Zudan mengatakan guru PPPK yang memenuhi persyaratan juga didorong untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2026.

Menurutnya, setiap guru harus memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri, termasuk melalui pendidikan lanjutan dan pengembangan kompetensi.

Kepala BKN juga mengarahkan agar pengelolaan guru ke depan harus semakin humanis, adaptif, dan memberikan ruang bagi pengembangan karier.

Ia menegaskan bahwa kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, harus berpegang pada tiga prinsip utama: melindungi ASN, memudahkan ASN, dan membahagiakan ASN.