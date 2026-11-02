Kepala BKN Bicara soal Pensiun ASN, Cermati Baik-Baik, Jangan Gegabah

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak terburu-buru membuka usaha baru menjelang masa pensiun.

Pasalnya, bisnis yang tidak diperhitungkan dengan matang berisiko menguras tabungan yang seharusnya digunaBkan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun.

Menurut Zudan, menjaga stabilitas pendapatan menjadi salah satu hal terpenting bagi ASN yang akan mengakhiri masa tugasnya.

Oleh karena itu, calon pensiunan perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan keuangan, terutama ketika mendapat tawaran investasi atau peluang bisnis yang menjanjikan keuntungan besar.

"Jangan memulai usaha baru, bisnis baru, yang bisa menguras pendapatan kita. Saat kita akan memasuki usia pensiun, yang harus dijaga adalah kestabilan pendapatan," ujar Zudan baru-baru ini.

Ia mengingatkan tidak sedikit peluang usaha yang terlihat menjanjikan pada awalnya, tetapi justru berujung pada kerugian akibat pengelolaan yang buruk atau persoalan dengan mitra bisnis.

Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar dana yang telah dikumpulkan selama bekerja tidak habis untuk menanggung kerugian usaha.

Alih-alih mengambil risiko finansial yang besar, Zudan menyarankan ASN mengembangkan hobi atau keterampilan yang dapat menjadi kegiatan produktif setelah pensiun.