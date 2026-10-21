Kepala BKN Ingatkan Pemda, PNS & PPPK Berkinerja Baik Harus Diberi kesempatan Pengembangan Karier
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengingatkan Pemda agar ASN baik PNS maupun PPPK bekinerja baik harus diberikan kesempatan pengembangan karier. Di samping pemberian apresiasi.
Kepala BKN juga meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat transformasi pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif.
"Masyarakat merupakan pemilik negara yang berhak mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah," tegas kepala BKN, Rabu (21/10).
Oleh karena itu, pola pelayanan harus diubah agar lebih responsif, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Dia mencontohkan Pemkot Serang yang bisa mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk mempercepat proses pelayanan sekaligus memperluas jangkauan layanan pemerintah kepada masyarakat.
Selain digitalisasi, Prof. Zudan menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur birokrasi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan pelayanan. Dia meminta pemerintah daerah memperkuat penerapan sistem merit dan manajemen talenta dalam pengelolaan PNS dan PPPK.
"Penempatan pegawai, harus mempertimbangkan kompetensi, kinerja, potensi, serta kesesuaian karakteristik ASN baik PNS maupun PPPK dengan jabatan yang diemban," ujarnya.
Kepala BKN mengingatkan Pemda agar PNS & PPPK berkinerja baik harus diberi kesempatan pengembangan karier
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