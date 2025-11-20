Kepala BKN Singgung Aspirasi Alih Status PPPK ke PNS, Simak Baik-baik ya
jpnn.com - JAKARTA – Saat rapat koordinasi nasional kepegawaian 2025 di Jakarta, Rabu (19/11), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah menyinggung mengenai munculnya aspirasi alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi PNS.
Menurut Prof Zudan, jika pemda memperlakukan PNS dan PPPK sama, maka tidak ada polemik soal aspirasi perubahan status.
Diketahui, saat aspirasi alih status makin menggaung, muncul petisi yang mengumpulkan tanda tangan menolak alih status PPPK ke PNS.
Kepala BKN mengatakan, ketika pemda sudah mengangkat PPPK, maka kewajiban daerah untuk memberikan pelatihan dan bagaimana ASN itu bersikap.
"Seharusnya PPPK itu diperkuat dengan menambah kompetensinya, baik dari sisi attitude, keahliannya, agar bisa membantu peningkatan pendapatan asli daerah," kata Prof Zudan.
Karena itu, dia mengimbau seluruh kepala daerah untuk merekatkan hubungan PNS dan PPPK.
Prof Zudan menekankan mengenai pentingnya pemda tidak membeda-bedakan perlakuan PPPK dan PNS karena keduanya sama-sama Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Tolong Bapak gubernur, wali kota, dan bupati jangan bikin PNS dan PPPK berantem. Caranya jangan dibeda-bedakan mereka," kata Prof Zudan.
Berikut ini pernyataan Kepala BKN Prof Zudan Arif terkait aspirasi alih status PPPK menjadi PNS.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nasib Honorer Non-database BKN Menunggu Hasil Investigasi, si Bodong Siap-siap Saja
- 5 Berita Terpopuler: Seruan Kepala BKN kepada 5 Juta PNS dan PPPK, Siapkan Dokumen Termasuk SK Asli, Ada Kericuhan Apa?
- SKCK Palsu Rp15 Ribu per Lembar, Menyasar Peserta Seleksi PPPK
- Pelaku Pembuat SKCK Palsu untuk PPPK di Gowa Tertangkap
- Wamendikdasmen Usul Tata Kelola Guru Sepenuhnya Kewenangan Pusat, Anda Setuju?
- Gaji PPPK Paruh Waktu Sesuai UMK, Anggaran Aman Hingga Beberapa Tahun