Kepala BKN Tekankan Pengembangan Karier Fungsional dan Struktural PNS & PPPK

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrullah meminta agar hasil penilaian kompetensi aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya digunakan untuk menentukan kelulusan dalam proses seleksi atau pengisian jabatan.

Menurut Prof Zudan hasil asesmen seharusnya menjadi dasar untuk memetakan potensi, mengevaluasi kinerja, dan merancang pengembangan karier ASN baik PNS maupun PPPK secara berkelanjutan.

Dia memperkenalkan sembilan paradigma baru asesmen ASN yang dinilai perlu diterapkan untuk memperkuat kualitas birokrasi.

Salah satu perubahan mendasar yang ditekankan adalah perlunya mengakhiri praktik pemanfaatan hasil asesmen yang hanya bersifat sesaat.

Hasil penilaian kompetensi, menurut dia, harus terus digunakan untuk memantau perkembangan kemampuan ASN PNS maupun PPPK, termasuk mengetahui apakah kinerjanya mengalami peningkatan, stagnasi, atau justru penurunan.

"Tidak boleh ada yang terlewat hasilnya, sekali dipakai setelah itu hilang," kata Zudan, Kamis (15/10).

Ia mengatakan pembenahan sistem penilaian kompetensi menjadi bagian penting dalam memperkuat birokrasi sebagai salah satu pilar negara.

"Kekuatan negara tercermin pada kekuatan TNI, Polri, dan birokrasi. Tiga pilar ini. Kalau tiga pilar ini kuat, maka negaranya akan kuat," ujarnya.