Kepala BKN: Tenang, Jangan Panik

jpnn.com - MAKASSAR – Jadwal tes calon pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) masih berlangsung hingga 12 Mei 2026.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh meninjau langsung pelaksanaan seleksi calon pegawai Koperasi Merah Putih dan KNMP di titik Lokasi (tilok) Universitas Negeri Makassar dan NISMU Makassar, Kamis (7/5)/

Kepala BKN didampingi Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nanang Subandi untuk memastikan pelaksanaan seleksi berjalan lancar, transparan, dan akuntabel sesuai standar nasional CAT.

Sebelum pelaksanaan ujian dimulai, Kepala BKN memberikan arahan dan motivasi langsung kepada peserta.

Prof Zudan meminta peserta untuk tetap percaya diri, fokus, dan tenang dalam mengerjakan soal agar dapat memperoleh hasil optimal.

Dia mengingatkan peserta untuk mengikuti seluruh petunjuk teknis pelaksanaan CAT dengan baik, termasuk menghindari klik berulang pada sistem ujian, guna meminimalisasi kendala teknis selama proses pengerjaan soal berlangsung.

Peserta juga diminta tidak ragu meminta bantuan panitia apabila mengalami kendala pada perangkat komputer maupun sistem CAT.

Dia mengimbau peserta agar tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu karena hasil seleksi tidak dapat dimanipulasi.