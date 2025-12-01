Kepala BMKG Ungkap Penyebab Banjir di Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebutkan hujan dengan curah yang tinggi menjadi satu di antara penyebab banjir dan longsor melanda Sumatra bagian utara.
Hal demikian terungkap saat Faisal hadir dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12).
Awalnya, Faisal menyebutkan ada siklon menaungi udara wilayah Sumatra bagian utara yang dinamai Senyar.
Dia mengatakan Siklon Senyar terbentuk karena angin monsun dari Asia, dingin dari Siberia, IOD negatif di daerah Samudra Hindia.
"Diperkuat dengan suhu permukaan laut di Selat Malaka yang cukup tinggi," kata Faisal.
Menurut Faisal, fenomena alam itu yang membentuk awan, sehingga bibit siklon terbentuk, kemudian berkembang.
"Dia berada di antara dua Sumatera dan Semenanjung Malaysia sehingga dia terperangkap," katanya.
Dia mengatakan Siklon Senyar ini yang pada akhirnya menghasilkan curah hujan tinggi di Sumatera bagian utara.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyebutkan curah hujan intensitas tinggi menjadi satu di antara penyebab banjir Sumatera.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Martin Manurung Dorong Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatra, Ini Tujuannya
- Pemerintah Berjanji Bakal Investigasi Kasus Kayu Gelondongan Terbawa Banjir
- Gelondongan Kayu di Banjir Sumatra, Legislator Dorong Pembentukan Tim Investigasi
- Banjir Sumatra, Legislator PKS Minta Pemerintah Menetapkan Status Bencana Nasional
- BKO Polda Riau Bantu Keruk Lumpur Tebal yang Timbun Rumah Warga di Agam
- Jalankan Perintah Bahlil, Rizki Faisal Kirim Bantuan ke Area Terdampak Banjir Sumatra