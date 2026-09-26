Kepala BNPB Klarifikasi Pernyataan “Kehidupan Normal” di Tengah Karhutla Kalimantan
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengklarifikasi pernyataan 'roda kehidupan masyarakat berjalan normal' di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Dia pun mengklarifikasi pernyataan yang dia keluarkan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada (23/9).
“Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata "normal" yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan,” katanya.
Menurut dia, pernyataan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa kondisi lingkungan telah normal, dan mengabaikan kondisi faktual terkait kesulitan dan penderitaan masyarakat terdampak.
“Dan bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap,” kata dia.
BNPB disebut menyadari bahwa masyarakat di sejumlah wilayah, khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, masih menghadapi dampak serius kabut asap.
Kualitas udara, kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, penerbangan, serta aktivitas lainnya di sejumlah lokasi telah terdampak.
“Dalam laporan yang sama, saya juga menyampaikan bahwa tebalnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, telah mengganggu penerbangan komersial maupun operasi udara untuk penanganan karhutla,” jelasnya.
Kepala BNPB Suharyanto mengklarifikasi ucapan 'roda kehidupan masyarakat berjalan normal' di tengah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
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