Kepala BNPB Kristomei Sianturi Targetkan Pemadaman Karhutla Sesegera Mungkin

jpnn.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) Mayjen TNI Kristomei Sianturi yang baru dilantik berjanji akan segera memulihkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah.

Hal itu dikatakan Kristomei usai dilantik sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/10).

“Ya, targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi, jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, gitu ya. Jadi, harus segera,” ucap Kristomei kepada wartawan.

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Eks Pangdam XXI/Radin Inten itu menyebutkan bahwa pemadaman karhutla harus melibatkan banyak pihak dengan kolaborasi, harus responsif, cepat, integratif, keterpaduan seluruh aset yang ada, dan sinkronisasi.

“Makanya, tadi saya bilang, responsif. Responsif itu hitungannya bukan jam, menit. Jadi, itu yang akan kita evaluasi ke depan ya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia,” kata dia.

Dia mengibaratkan penanggulangan bencana harus memakai rope analogy dengan bekerja bersama dengan berbagai lapisan.

“Kayak analogi tali tambang itu loh. Jadi, semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri, harus sama-sama kita. Termasuk masyarakat,” tuturnya.

Adapun, BNPB mencatat 639,23 hektare lahan masih terbakar di enam provinsi. Kebakaran terluas berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, dengan luas 513,89 hektare.(Dit/JPNN)