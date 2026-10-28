Kepala BP BUMN dan DPR Tinjau Flyover Panorama I Sitinjau Lauik

jpnn.com, PADANG - Sejumah pejabat negara meninjau langsung progres pembangunan Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) di Sumatra Barat, pada Selasa (27/10).

Adapun pentinggi negara di antaranya Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Wali Kota Padang, Fadly Amran, Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro, dan Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Sugeng Rochadi meninjau.

Proyek yang dilaksanakan oleh PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) ini dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) bersama PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) melalui Kerja Sama Operasi (KSO) HK-HKI.

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Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur strategis di Sumatra Barat.

Progres fisik proyek telah mencapai 35,275%, ditandai dengan selesainya pekerjaan Jembatan 1 serta pelaksanaan erection girder Jembatan 3 segmen A1–P1 pada 26–27 Oktober 2026.

Pembangunan selanjutnya difokuskan pada Jembatan 2 dan tahapan konstruksi lainnya untuk mendukung target penyelesaian proyek.

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Dalam pelaksanaannya, proyek ini mengadopsi berbagai teknologi modern, seperti Lead Rubber Bearing (LRB), Structural Health Monitoring System (SHMS), drone LiDAR, Building Information Modeling (BIM), Common Data Environment (CDE), dan Augmented Reality (AR) guna meningkatkan ketahanan struktur, efektivitas pemantauan, serta efisiensi dan integrasi proses konstruksi.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I) merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan keselamatan transportasi di Sumatra Barat.