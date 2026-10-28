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Kepala BP BUMN Tinjau Progres Pembangunan Stadion H Agus Salim Garapan Hutama Karya

Kepala BP BUMN Tinjau Progres Pembangunan Stadion H Agus Salim Garapan Hutama Karya
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Jajaran direksi PT Hutama Karya (Persero) mendampingi COO BP) Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Donny Oskaria, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meninjau Proyek Pembangunan Stadion H. Agus Salim di Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa (27/10). Foto: Dokumentasi Hutama Karya

jpnn.com, PADANG - PT Hutama Karya (Persero) atau Hutama Karya mendampingi Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meninjau Proyek Pembangunan Stadion H. Agus Salim di Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa (27/10).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lapangan, lahan, dan area kerja seiring dimulainya tahap awal konstruksi.

Rombongan didampingi Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Wakil Direktur Utama Hutama Karya Sugeng Rochadi, dan Direktur Operasi II Hutama Karya Mardiansyah.

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Turut hadir Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Moeharmein Zein Chaniago, dan Direktur Operasi II Adhi Karya, Yan Arianto, selaku mitra Kerja Sama Operasi (KSO) Hutama Karya dalam proyek ini.

Kepala BP BUMN Tinjau Progres Pembangunan Stadion H Agus Salim Garapan Hutama Karya

Pembangunan Stadion H. Agus Salim kini memasuki tahap awal konstruksi, ditandai dengan dimulainya pekerjaan untuk fondasi.

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Rombongan meninjau area bangunan utama stadion, lapangan sepak bola, papan skor (scoreboard), serta bangunan penunjang.

Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi antarpihak agar pembangunan berjalan sesuai rencana dengan mengedepankan mutu dan keselamatan kerja.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade meninjau progres pembangunan Stadion H Agus Salim garapan Hutama Karya di Padang

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