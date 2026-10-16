Kepala BPGMN Janji Pulihkan Ekosistem Gambut dan Mangrove

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko berjanji memulihkan ekosistem gambut agar kembali basah dan lembap.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui pemetaan dan penyekatan kanal, serta pelibatan masyarakat dalam memilih komoditas yang ramah lingkungan.

Setyawan menjelaskan bahwa gambut mudah terbakar ketika sifat alaminya berubah dari basah menjadi kering.

Menurut dia, kanal yang mengalirkan air keluar dari lahan gambut menjadi salah satu penyebab kekeringan, terutama saat musim kemarau.

“Gambut terbakar karena ada upaya untuk mengubah sifat alami gambut, dari yang sifatnya basah dan lembap menjadi kering. Ini adalah problem utama dalam pengelolaan gambut di Indonesia,” ucap Setyawan usai dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Kamis (15/10).

Dia menyebutkan bahwa pemulihan akan diawali dengan membuat gambut kembali basah.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memetakan kanal dan membangun sekat agar air tidak cepat terbuang.

Selain memulihkan tata air, BPGMN akan mendorong warga mengembangkan komoditas yang lebih sesuai dengan karakter lahan gambut.