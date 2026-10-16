Kepala BPGMN Minta Masyarakat Bantu Budi Daya Sagu hingga Nanas untuk Cegah Karhutla
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Prof. Satyawan Pudyatmoko meminta masyarakat turut membudidayakan komoditas yang ramah air di lahan gambut untuk membantu mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Sejumlah komoditas yang dinilai dapat dikembangkan di lahan gambut antara lain sagu, jelutung, dan nanas.
Pelibatan masyarakat disebut menjadi bagian penting dalam pengelolaan ekosistem tersebut.
“Tentu saja kami juga harus bekerja sama dengan masyarakat, mengaktifkan peran masyarakat dalam mengelola gambut agar tidak membudidayakan komoditas-komoditas yang tidak ramah air,” ucap Prof. Satyawan di Istana Negara, pada Kamis (15/10).
“Kami akan mendorong komoditas yang ramah air, misalnya sagu, jelutung, nanas, dan komoditas-komoditas lainnya,” lanjutnya.
Selain mendorong komoditas ramah air, pengelolaan gambut juga membutuhkan pendekatan berbasis sains, termasuk pemodelan untuk mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadinya kekeringan serta memetakan wilayah yang berisiko mengalami kebakaran.
Pemetaan tersebut diperlukan untuk mendukung langkah antisipasi dan pengelolaan gambut secara lebih terarah.
Satyawan menyebutkan bahwa dalam struktur organisasi pengelolaan gambut, pemerintah juga akan melibatkan kelompok ahli dari berbagai disiplin ilmu.
Satyawan Pudyatmoko meminta masyarakat turut membudidayakan komoditas yang ramah air di lahan gambut untuk membantu mencegah karhutla
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