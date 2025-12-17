Kepala BPIP Tekankan Aktualisasi Nilai Pancasila di Ruang Publik
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi meresmikan Prasasti Pancasila di Menara 165, Jakarta Selatan, Selasa (16/12).
Peresmian ini menjadi simbol penguatan komitmen internalisasi nilai-nilai Pancasila di ruang publik sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam sambutannya, Prof. Yudian menegaskan bahwa Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Nasional Republik Indonesia harus terus dijaga, dihayati, dan diamalkan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk di lingkungan kerja, pendidikan, dan ruang sosial masyarakat.
Prosesi peresmian berlangsung khidmat. Prof. Yudian Wahyudi bersama Founder ESQ Corp Ary Ginanjar Agustian secara simbolis membuka tirai Merah Putih yang menutupi prasasti tersebut.
“Atas berkat rahmat Allah SWT yang Maha Kuasa, saya meresmikan Pancasila di Gedung Menara 165 Jakarta,” ujar Prof. Yudian.
Di balik prasasti tersebut terpahat lima sila Pancasila, mulai dari Ketuhanan Yang Maha Esa hingga Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Prasasti ini menjadi pengingat visual akan nilai-nilai luhur bangsa yang harus terus hidup dan relevan di tengah dinamika zaman.
Prasasti Pancasila merupakan bagian dari Menara 165 sejak gedung ini didirikan oleh PT Grha Satu Enam Lima Tbk pada 1 Juni 2005.
Kepala BPIP Prof. Yudian Wahyudi meresmikan Prasasti Pancasila di Menara 165 Jakarta.
