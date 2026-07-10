Kepala BSKDN Ajak Pemda Perkuat Inovasi untuk Wujudkan Smart Governance Berkelanjutan

jpnn.com - TANGERANG - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah (Pemda) terus memperkuat inovasi sebagai fondasi dalam mewujudkan smart governance yang berkelanjutan.

Dikatakan, tata kelola pemerintahan yang cerdas tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy).

Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima penghargaan Excellence Leadership Innovation in Smart Governance for Urban Sustainability pada ajang Anugerah Penghargaan Smart City, Innovation Construction & Sustainable Living 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang pada Jumat, 10 Juli 2026.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menerima penghargaan Excellence Leadership Innovation in Smart Governance for Urban Sustainability di Tangerang, Jumat (10/7). Foto: Humas BSKDN

Lebih lanjut dia mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen BSKDN dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, penghargaan itu juga menjadi amanah untuk terus memperkuat peran BSKDN sebagai penggerak lahirnya kebijakan publik yang inovatif dan berdampak bagi masyarakat.

"Penghargaan ini bukanlah garis akhir dari sebuah perjalanan, melainkan amanah untuk terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti. Penghargaan ini sesungguhnya juga menjadi milik seluruh pemerintah daerah yang setiap hari menghadirkan berbagai solusi bagi masyarakat melalui inovasi," ujar Yusharto.