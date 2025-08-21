menu
Kepala Cabang Bank di Jakarta Diculik-Dibunuh

Ilustrasi mayat. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - IP, Kepala Kantor Cabang Pembantu (KCP) sebuah bank di Jakarta diculik dan dibunuh di salah satu pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur.

Kasus ini ditangani Resmob Polda Metro Jaya.

"Iya benar, laporannya sudah kami terima dini hari tadi," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky saat dikonfirmasi, Kamis.

Dia menyebutkan petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Timur bersama Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara.

Menurutnya, korban bukan hanya diculik, tetapi juga dibunuh dan jenazahnya ditemukan beberapa hari kemudian di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

"Ditangani Resmob Polda Metro Jaya, ya, untuk penanganan kasus ini dan yang menangkap pelaku. Polda lagi mengembangkan kasus sekarang, sedang fokus mengamankan pelaku," jelas Dicky.

Berdasarkan hasil penyelidikan, empat orang terduga pelaku ditangkap karena terlibat dalam penculikan tersebut.

"Baru empat orang yang diamankan, eksekutornya lagi dikejar, lagi lari," ucap Dicky.

