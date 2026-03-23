Kepala Daerah Protes Dana Transfer Dipotong, Malah Beli Mobil Rp 8 M, Prabowo Geleng Kepala

Kepala Daerah Protes Dana Transfer Dipotong, Malah Beli Mobil Rp 8 M, Prabowo Geleng Kepala
Prabowo Subianto. Foto: Fabrice Coffrini/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto gerah dengan tingkah sejumlah kepala daerah.

Para kepala daerah memprotes dana transfer daerah yang dipotong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka beralasan dengan pemotongan anggaran itu tidak bisa secara maksimal membiayai operasional pemerintahan.

Namun, anehnya sebagian kepala daerah malah mengalokasikan pembelian mobil dinas dengan harga fantastis hingga Rp 8 miliar.

Menurut Prabowo, sangat tidak elok di tengan efisiensi anggaran, kepala daerah malah membeli mobil dinas Rp 8 miliar. 

"Saya saja Presiden RI pakai mobil dinas seharga 1 miliar. Saya kaget kepala daerah kok malah beli mobil dnas 8 miliar rupiah, padahal teriak-teriak dana kurang karena dipotong pusat," kata Prabowo di YouTube akun Prabowo Subianto, Senin (23/3).

Dia meluruskan soal efisiensi anggaran yang disebut-sebut bikin program daerah mandek.

Menurut Presiden Prabowo, anggaran yang dipotong hanya pada kegiatan-kegiatan seremoni, seperti perayaan ulang tahun, diskusi terpumpun, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan lainnya.

Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, petani, nelayan maupun program stategis tidak dikurangi, bahkan ditambah.

Kepala daerah protes dana transfer dipotong, tetapi beli mobil dinas Rp 8 miliar, Prabowo Subianto geleng kepala.

