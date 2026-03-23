Kepala Daerah Protes Dana Transfer Dipotong, Malah Beli Mobil Rp 8 M, Prabowo Geleng Kepala
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto gerah dengan tingkah sejumlah kepala daerah.
Para kepala daerah memprotes dana transfer daerah yang dipotong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka beralasan dengan pemotongan anggaran itu tidak bisa secara maksimal membiayai operasional pemerintahan.
Namun, anehnya sebagian kepala daerah malah mengalokasikan pembelian mobil dinas dengan harga fantastis hingga Rp 8 miliar.
Menurut Prabowo, sangat tidak elok di tengan efisiensi anggaran, kepala daerah malah membeli mobil dinas Rp 8 miliar.
"Saya saja Presiden RI pakai mobil dinas seharga 1 miliar. Saya kaget kepala daerah kok malah beli mobil dnas 8 miliar rupiah, padahal teriak-teriak dana kurang karena dipotong pusat," kata Prabowo di YouTube akun Prabowo Subianto, Senin (23/3).
Dia meluruskan soal efisiensi anggaran yang disebut-sebut bikin program daerah mandek.
Menurut Presiden Prabowo, anggaran yang dipotong hanya pada kegiatan-kegiatan seremoni, seperti perayaan ulang tahun, diskusi terpumpun, pembelian alat tulis kantor (ATK), dan lainnya.
Untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, petani, nelayan maupun program stategis tidak dikurangi, bahkan ditambah.
- Hadapi Krisis, Eddy Soeparno Dukung Upaya Prabowo Percepat Transisi Energi
- 5 Berita Terpopuler: Jutaan Guru PNS & PPPK Banjir Tunjangan, Pembayaran THR P3K PW Tuntas, Oh! Ternyata
- Prabowo Pamer Keberhasilan Penghematan Anggaran Rp 308 Triliun
- RI Hemat Rp 5 Triliun saat MBG Libur di Momen Lebaran
- Jawab Isu Pengiriman TNI ke Gaza, Prabowo Singgung Hamas
- Harga Pangan Terkendali Selama Ramadan, Begini Komentar Prabowo