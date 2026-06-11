Kepala Dusun di Purbalingga Tewas Dibacok, Pelakunya
jpnn.com - Polisi mengusut kasus pembacokan yang menewaskan seorang kepala dusun di Desa Sangkanayu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026) pagi.
Kepala Satreskrim Polres Purbalingga AKP Siswanto mengatakan korban berinisial S (58), yang menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) III Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet.
Korban tewas setelah menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam.
"Benar ada peristiwa penganiayaan itu. Terduga pelaku sudah diamankan. Masih dalam proses pemeriksaan," katanya.
Penyidik masih mendalami keterangan saksi-saksi dan terduga pelaku untuk mengungkap secara pasti kronologi maupun motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.
Kepala Desa Sangkanayu Ali Nur Setiawan mengatakan peristiwa itu terjadi pada hari Kamis (11/6), sekitar pukul 09.30 WIB, di kebun milik korban.
"Saat kejadian, Pak Kadus diketahui sedang menyemprot tanaman seorang diri," katanya menjelaskan.
Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian dalam kondisi mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam.
Polisi mengusut kasus pembacokan yang menewaskan seorang kepala dusun di Desa Sangkanayu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026) pagi.
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