menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Kepala Dusun di Purbalingga Tewas Dibacok, Pelakunya

Kepala Dusun di Purbalingga Tewas Dibacok, Pelakunya

Kepala Dusun di Purbalingga Tewas Dibacok, Pelakunya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pembacokan. Grafis: JPNN.com

jpnn.com - Polisi mengusut kasus pembacokan yang menewaskan seorang kepala dusun di Desa Sangkanayu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026) pagi.

Kepala Satreskrim Polres Purbalingga AKP Siswanto mengatakan korban berinisial S (58), yang menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) III Desa Sangkanayu, Kecamatan Mrebet.

Korban tewas setelah menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam.

Baca Juga:

"Benar ada peristiwa penganiayaan itu. Terduga pelaku sudah diamankan. Masih dalam proses pemeriksaan," katanya.

Penyidik masih mendalami keterangan saksi-saksi dan terduga pelaku untuk mengungkap secara pasti kronologi maupun motif yang melatarbelakangi peristiwa tersebut.

Kepala Desa Sangkanayu Ali Nur Setiawan mengatakan peristiwa itu terjadi pada hari Kamis (11/6), sekitar pukul 09.30 WIB, di kebun milik korban.

Baca Juga:

"Saat kejadian, Pak Kadus diketahui sedang menyemprot tanaman seorang diri," katanya menjelaskan.

Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian dalam kondisi mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam.

Polisi mengusut kasus pembacokan yang menewaskan seorang kepala dusun di Desa Sangkanayu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (11/6/2026) pagi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI